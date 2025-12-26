پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبههای نماز جمعه ساری حماسه نهم دی را نشانی از هوشیاری ملت ایران دانست و بر اقتدار علمی، وحدت و مدیریت منابع کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لایینی نماینده ولی فقیه در نماز جمعه ساری، حماسه نهم دی را نشانی از هوشیاری و بیداری ملت ایران دانست و تاکید کرد: بصیرت، دانایی و حضور میدانی ملت ایران باعث میشود همه توطئههای خبیث دشمنان نقش بر آب شود و مردم توانستهاند وحدت کلمه و هوشیاری خود را در برهههای مختلف تاریخی حفظ کنند.
خطیب جمعه مرکز مازندران با اشاره به توطئه جدید دشمنان در قالب فشار اقتصادی، گفت: دولتمردان و مسئولان نظام در هر سه قوه موظف به نظارت بر بازار و ارتقای معیشت مردم هستند و اقتصاد کشور نباید وابسته به دلار باشد.
وی افزود: با کشورهای همسایه میتوان مبادلات تهاتری انجام داد و باید با مافیاهایی که در مسیر خدمت رسانی اختلال ایجاد میکنند مقابله شود.
آیتالله محمدی لایینی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا از قوی شدن ایران جلوگیری کند اما ناکامی دوباره دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، با تلاش برای تحقق ایران قوی تکرار خواهد شد.
وی پرتاب سه ماهواره ساخته شده با فناوری بومی در هفتم دی ماه را نشانه اقتدار علمی و جایگاه والای ایران دانست و تأکید کرد: ایران امروز قوی است و قویتر خواهد شد.
آیت الله لایینی با اشاره به بارشهای اخیر و اهمیت مدیریت منابع آبی، اظهار کرد: مدیریت آب و خاک باید با کمک دانشبنیانها توسعه یابد و منابع آبی تنها با سدسازی مدیریت نشود بلکه مسائل زیستمحیطی نیز در نظر گرفته شود.
خطیب جمعه ساری در بخش دیگری از خطبههای امروز، تشکیل نهضت سوادآموزی را یکی از بهترین اقدامات نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ دانست که به دستور امام خمینی اجرا شد و نقش مهمی در ارتقای سواد و آموزش در کشور ایفا کرده است.
گزارش از خانم دیوارگر