دوره و کارگاه «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (دانا)» با حضور حوزه‌های حضرت ام‌البنین(س) و حضرت مریم(س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دوره و کارگاه آموزشی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (دانا) برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با حضور اساتید حسین ملکی و حامد ملکی برگزار شد.

این دوره آموزشی با حضور فرمانده حوزه حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها، فرماندهان و اعضای پایگاه‌های تابعه حوزه حضرت ام‌البنین(س) و حوزه حضرت مریم(س) در شهر بهرمان برگزار گردید.

در این کارگاه، اساتید به تبیین چهارچوب مشخص کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی» پرداختند و بیان کردند که در تمامی محورهای اصلی این کتاب شامل ایمان، توحید، نبوت و ولایت، یک ساختار منسجم آموزشی به‌کار رفته است که روش مطالعه، فهم و تعمیق مطالب را برای مخاطبان تسهیل می‌کند.

این چهارچوب شامل تبیین مفاد و معانی لغات و اصطلاحات، بیان استدلال‌ها، نتیجه‌گیری و در نهایت تطبیق مطالب است.