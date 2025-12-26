به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در کدام سازمان یا نهاد می‌توان هم‌زمان نشانه‌های زنده‌ای از اهدای زندگی را دید، جوانانی را یافت که در مسیر جاودانگی معنوی پرورش می‌یابند، و دغدغه‌ای جدی برای مطالعه، دانایی و آگاهی کودکان نسل آینده ایران وجود دارد؟

بی‌تردید پاسخ این پرسش، چیزی جز سنگر نماز جمعه نیست.

نماز جمعه تنها یک آیین عبادی هفتگی نیست؛ بلکه میعادگاهی است که در آن فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت به انسان زنده نگه داشته می‌شود. از ترویج فرهنگ اهدای عضو و نجات جان انسان‌ها گرفته تا پرورش جوانانی مؤمن، آگاه و دغدغه‌مند که زندگی را نه فقط برای خود، بلکه برای تعالی جامعه معنا می‌کنند.

در این سنگر فرهنگی و اجتماعی، نسل جوان می‌آموزد که زندگی حقیقی در خدمت به دیگران معنا می‌یابد و جاودانگی، در اثرگذاری مثبت بر سرنوشت انسان‌ها رقم می‌خورد. هم‌زمان، توجه به کودکان و نوجوانان، تشویق آنان به مطالعه، تفکر و افزایش آگاهی، نشان می‌دهد که نماز جمعه نگاهی آینده‌ساز دارد و ایران فردا را از امروز می‌بیند.

مصلی نماز جمعه فاضل آباد نمونه کوچکی از این مدرسه انسان ساز است.