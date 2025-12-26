پخش زنده
سرمربی پیکان گفت: خیبر تیمی فوقالعاده دونده است و در دوئلها بسیار موفق عمل میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سعید دقیقی، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل خیبر خرمآباد با اشاره به خاطرات خوبش از دوران حضورش در خرمآباد گفت: مردمان خطه لرنشین خرمآباد انسانهای فوقالعاده شریفی هستند و من خاطرات بسیار خوبی از آن دوران دارم.
سرمربی پیکان در ادامه به تحلیل فنی بازی شنبه (۶ دی) پرداخت و گفت: خیبر تیمی فوقالعاده دونده است و در دوئلها بسیار موفق عمل میکند و پرس بالایی در بلوک میانی زمین دارد. سعی ما بر این است که این پرس شدید حریف و نوع بازی آنها در انتقال را پوشش دهیم و از توانایی فردیمان استفاده کنیم تا حداکثر امتیاز را کسب کنیم.
او همچنین به شایستگی تیم خود اشاره کرد و گفت: ما هم تیمی شایسته هستیم و باید قدر بازیکنان با استعدادمان را بیشتر بدانیم. انشاءالله با یک بازی مسئولانه و متمرکز تاکتیکی بتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا اغلب باختهای پیکان در فصل جاری با حداقل اختلاف بوده و آیا این نشاندهنده افت کیفیت لیگ است گفت: نه این طور نیست.
دقیقی با بررسی عملکرد تیمش در بازیهای اخیر مقابل پرسپولیس و تراکتور، اظهار کرد: از لحاظ عملکرد تیمی، در خیلی از دقایق بهتر از تیم حریف بودیم اما کیفیت فردی بازیکنان تیمهای بزرگتر نظیر اورونوف و بیفوما در بازی با پرسپولیس یا امیرحسین حسینزاده در بازی با تراکتور، کار را تمام کرد.
دقیقی بیان کرد: اینکه لیگ ما ضعیف شده، صحیح نیست؛ چرا که نمایندگان ما در جام باشگاههای آسیا امسال بهتر از همیشه بودهاند. دلیل اصلی اختلاف کم نتایج این است که فوتبال ما بیشتر روی اصول تاکتیکی متمرکز شده است، نه حواشی، و این امر باعث شده اختلاف بازها کم باشد.
او درباره دعوتشدن بازیکنان به تیمهای ملی گفت: عرفان جمشیدی تنها فردی است که در لیست نهایی تیم ملی امید قرار دارد و برایش آرزوی موفقیت دارم.
او درباره نحوه دعوت از نفرات، گفت: تعداد نفرات دعوتشده از باشگاههای مختلف زیاد است و این موضوع خوبی است که تیمها بتوانند با حداقل نفر، تیم اصلی خود را حفظ کنند. این کاری است که آقای روانخواه بهدرستی انجام داده است.
سرمربی پیکان در ارزیابی عملکرد کلی تیم پیکان، تصریح کرد: قرار من با باشگاه پیکان بر حفظ سهمیه در لیگ بوده است. افق باشگاه، استعدادیابی است و ما توانستیم حداقل ۵ تا ۶ بازیکن جوان زیر ۲۰ سال را معرفی کنیم که این هدف به خوبی محقق شده است.
او در پایان با اشاره به جایگاه جدولی، اذعان کرد: جایگاهمان به نسبت بد نیست، اما نگاه ما صرفاً ماندن در لیگ نیست. اگر مصدومیت کسری در هفتههای ابتدایی نبود، وضعیت ما خیلی بهتر بود و به راحتی میتوانستیم جزو هشت تیم بالای جدول باشیم. با این حال، شکرگزار هستیم و به دنبال اهداف بلندتر خواهیم بود.