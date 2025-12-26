به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه تربت حیدریه گفت: این حادثه صبح امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در ابتدای روستای فتح آباد رخ دادکه از پنج مصدوم حادثه یک نفر در محل درمان شد و چهار نفر دیگر با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام حسین این شهر منتقل شدند.

محمدرضا صباغی اظهار کرد: کارشناسان پلیس ر حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.