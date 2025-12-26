رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: در جهت بررسی آلودگی آب آشامیدنی منطقه سیاه منصور نمونه برداری لازم انجام و به آزمایشگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، برخی از شهروندان منطقه سیاه منصور شهرستان دزفول از آلودگی و بوی گازوئیل در آب آشامیدنی گله‌مند شدند وخواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان گفت: پس از دریافت این موضوع کارشناسان شبکه بهداشت و آبفا این شهرستان به محل اعزام و اقدام به کلر سنجی و نمونه برداری از آب آشامیدنی کردند.

دکتر غلامرضا زاد مهر با اشاره به اینکه کلر و کدورت آب در آزمایش نرمال تشخیض داده شد، ادامه داد: از جهت وضعیت شیمیایی و میکروبی نمونه آب به آزمایشگاه نیز ارسال شده است تا نتایجه نهایی از آلودگی مورد بررسی قرار گیرد.