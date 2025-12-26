به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به‌مناسبت بیست‌ودومین سالگرد زلزله بم، اکران فیلم احمد همزمان در سینماهای سراسر کشور آغاز شد.

فیلم احمد همزمان با سالگرد زلزله دلخراش از چهارشنبه ۳ دی ماه فیلم در سینماهای سراسر کشور اکران شد.

.فیلم‌احمد روایت شهید احمد کاظمی و سردار شهید قاسم سلیمانی است ساعات اولیه زلزله بم خود را به بم رساندند باامداد رسانی هوای ناجی مردم بم شدند .

گفته میشود شهید کاظمی در ان زمان فرمانده نیرو هوایی سپاه بودند در ساعات اولیه زلزله بیش از ۱۰ هزار مصدوم زلزله بم را با بالگرد و هواپیما که اسیب دیده بودند از فرودگاه بم به بیمارستانهای سراسر کشور انتقال میدهد و امروز مردم بم جان خود را مدیون این دو دلیر مرد شهید احمد کاظمی و سردار شهید قاسم سلیمانی میدانند .

فیلم احمد روایت ساعات اولیه زلزله بم است اکران ان همزمان با سینماهای سراسر کشور اغاز شد و مورد استقبال بی نظیر مردم بم‌قرار گرفته است .

امیر عباس ربیعی کارکردان فیلم احمد گفت :فیلم احمد روایت زلزله بم است روایت گر ساعات اولیه زلزله بم هست یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم را هم گرامی میداریم اولین کسانی خود را به بم رساندند شهید احمد کاظمی وشهید قاسم سلیمانی بودند شهید کاظمی شبکه گسترده امدا نجات هوایی را مدیریت کردند مصدومان زلزله بم را به بیمارستانهای سراسر کشور اعزام کردند.

شهیداحمد کاظمی فرودگاه بم را در ان شرایط سخت راه اندازی کردند مجروحین را نجات داد .

یاداور میشوم در اولین اکران فیلم احمد از تهیه کننده و کارگردان این فیلم در بم توسط مسولین شهر بم تجلیل شد