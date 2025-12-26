به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه صبح امروز دریک مجتمع ۱۶ واحدی واقع در بلوار اقدسیه رخ داد و آتش‌نشانان بلافاصله به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسین صالح افزود: کانون آتش‌سوزی واحد مسکونی واقع در طبقه اول بود که به عنوان انبار ضایعات استفاده می‌شد که مالک این واحد در اثر حادثه جان باخت.

معاون عملیات آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: ۹ نفر از ساکنان این مجتمع که در میان دود محبوس شده بودند، توسط آتش‌نشانان به محل امن منتقل شدند.

وی افزود: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.