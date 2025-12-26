پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان به همت معاونت فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهبنان، دوره توانمندسازی گردان سایبری با حضورجانشین ناحیه مقاومت بسیج، رئیس پلیس فتای شهرستان و جمعی از مسئولین و بسیجیان برگزار شد. این دوره با هدف ارتقای توان تخصصی و مهارتهای رسانهای اعضای گردان سایبری طراحی شده است.
در این دوره مباحث مهمی نظیر بهرهگیری از هوش مصنوعی در تولید محتوا، تولید محتوای اثربخش، رصد جریانهای رسانهای و سواد رسانهای مورد بررسی قرار گرفت.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان نیز در سخنانی تأکید کرد و گفت :به اهمیت نقش گردانهای سایبری در صیانت از افکار عمومی و مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و بر لزوم افزایش آگاهی و مهارتهای رسانهای بسیجیان تأکید نمود.
آقای سیف الهی گفت:برای حفاظت از گوشیهای هوشمند در برابر هک و تهدیدات سایبری، اقداماتی همچون استفاده از رمزهای عبور قوی و پیچیده، فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای و بهروزرسانی منظم سیستمعامل و نرمافزارها از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات میتوانند به طور چشمگیری امنیت دستگاهها را افزایش داده و از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران جلوگیری کنند.
در پایان این دوره، تقدیر و تشکری ویژه از حضور فعال شرکتکنندگان به عمل آمد و بر استمرار برگزاری دورههای تخصصی در آینده تأکید شد.
این گونه دورهها به عنوان بخشی از بصیرت افزایی و جهاد تبیین در راستای ارتقاء آگاهی عمومی و آمادگی بیشتر در برابر تهدیدات فضای مجازی اهمیت زیادی دارند.