به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان به همت معاونت فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهبنان، دوره توانمندسازی گردان سایبری با حضورجانشین ناحیه مقاومت بسیج، رئیس پلیس فتای شهرستان و جمعی از مسئولین و بسیجیان برگزار شد. این دوره با هدف ارتقای توان تخصصی و مهارت‌های رسانه‌ای اعضای گردان سایبری طراحی شده است.

در این دوره مباحث مهمی نظیر بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تولید محتوا، تولید محتوای اثربخش، رصد جریان‌های رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان نیز در سخنانی تأکید کرد و گفت :به اهمیت نقش گردان‌های سایبری در صیانت از افکار عمومی و مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و بر لزوم افزایش آگاهی و مهارت‌های رسانه‌ای بسیجیان تأکید نمود.

آقای سیف الهی گفت:برای حفاظت از گوشی‌های هوشمند در برابر هک و تهدیدات سایبری، اقداماتی همچون استفاده از رمزهای عبور قوی و پیچیده، فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای و به‌روزرسانی منظم سیستم‌عامل و نرم‌افزارها از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدامات می‌توانند به طور چشمگیری امنیت دستگاه‌ها را افزایش داده و از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی کاربران جلوگیری کنند.

در پایان این دوره، تقدیر و تشکری ویژه از حضور فعال شرکت‌کنندگان به عمل آمد و بر استمرار برگزاری دوره‌های تخصصی در آینده تأکید شد.

این گونه دوره‌ها به عنوان بخشی از بصیرت افزایی و جهاد تبیین در راستای ارتقاء آگاهی عمومی و آمادگی بیشتر در برابر تهدیدات فضای مجازی اهمیت زیادی دارند.