رقابت‌های تنیس ساحلی، جام خلیج فارس با حضور ۶۰ تنیسور در بخش بانوان و آقایان به میزبانی کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات تنیس ساحلی با برگزاري رقابت‌های BT۱۰ و با حضور ۶۰ ورزشکار در قالب ۸ تیم بانوان و ۲۲ تیم آقایان آغاز شد.

فرهان و شهریار اهرزاد، نوید آبیاری و رسول آراوند، مهدی بازگیر و علیرضا رضایی و امیر علی بنده‌نژاد و امیرعلی جوینده جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آوردند.

عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری، یلدا حیدری و سوگند ضمیر‌آزاد، سوگند اسدی و ملینا فدایی به همراه نازنین انوری و نیکی ثابتی به نیمه‌نهایی صعود کردند تا شانس خود را برای رسیدن به سکوی قهرمانی افزایش دهند.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش مردان و سمیرا قدسی در بخش بانوان، مدیریت رویداد را بر عهده دارند.

رقابت هاي BT۱۰ نیز از فردا در کیش آغاز خواهد شد تا با پایان این مسابقات، رویداد BT۵۰ با جایزه ۴ هزاردلاری از نهم تا یازدهم دی‌ در کیش برگزار شود.

میلاد کی‌مرام مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد.