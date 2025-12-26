پخش زنده
یادواره شهید علی دهبانفرد و غلامرضا مسلمی از شهدای ۴ دی و شهدای دانش آموز در دبستان شاهد شهید علی دهبانفرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سابق سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان و همرزم شهید علی دهبانفرد گفت: بسیج دانش آموزی یکی از اقشاری است که در هر دو جنگ تحمیلی، دین خود را ادا کردند.
سردار رضا ترابی افزود: دانش آموزانی که به جای قلم، سلاح به دست گرفتند و با خون خود درب همه مدارس را باز کردند.
ترابی گفت: در دفاع مقدس اول،۳۶ هزار ستاره پرفروغ در کشور از پشت میزها به شهادت رسیدند و در جنگ ۱۲ روزه هم قریب به ۳۴ نفر دانش آموزان به شهادت رسیدند.
وی افزود: امروز هرچه داریم از برکت خون شهداست و باید قدردان خانواده شهدا باشیم.
در پایان از خانواده این دو شهید قدردانی شد.
شهرستان میناب ۲۳ شهید دانش آموز دارد.