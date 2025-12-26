پخش زنده
خطیب جمعه بجنورد گفت: با روشنگریهای مقام معظم رهبری و حضور همشه در صحنه ملت بزرگ ایران فتنه سال ۸۸ دشمنان نظام را خاموش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نماینده ولی فقیه در استان در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد با گرامیداشت روز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: در شعله فتنه نباید دمید چرا که وقتی فراگیر شد، همه را در بر میگیرد و نه فقط آنها که ستم کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری، به تشریح نقش مقام معظم رهبری در خاموش کردن فتنه سال ۸۸ پرداخت و گفت: ایشان، ایثارگرانه وارد عمل شدند؛ چه در جهاد تبیینِ خطبههای نماز جمعه تهران و چه صحبت کردن با مسئولان ستاد نامزدهای معترض در انتخابات و مردم هم با هشیاری وارد عمل شدند.
خطیب جمعه بجنورد با تشریح دغدغه بحق اقتصادی مردم و گرانیهای موجود در بازار گفت: مطالبه ما و مردم، همدلی مسئولان و صاحب نظران و کار شبانه روزی آنان برای مهار تورم است.
وی در بخش دیگر خطبه ها، بر صداقت در معاملات تاکید کرد و گفت: بر اساس روایات اسلامی، کاسبان و تاجران باید از ۵ صفت دوری کنند: ربا، قسم دروغ، کتمان عیب، عیب روی مال دیگری گذاشتن و جنس خود را زیادی تعریف کردن.
حجتالاسلام والمسلمین نوری افزود: کاسب، حبیب خداست و باید برادرانه با دیگران معامله کند.