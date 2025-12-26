به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین پایانی این دوره از جشنواره با حضور جمعی از مسئولان شهرستان جهرم ، داوران سرشناس، نویسندگان مطرح کشوری و جمعی از مهمانان فرهنگی از دیگر شهرهای استان فارس برگزار شد.

در این دوره از دوسالانه، هزار و ۸۰۰ اثر داستان کوتاه از سوی هزار و ۲۴۰ نویسنده از ۳۱ استان کشور و ۲۲ کشور خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود.

در مراسم اختتامیه، ضمن معرفی داستان‌نویسان برگزیده، انجمن برتر معرفی شد و از برگزیدگان نهایی و داوران جشنواره تجلیل شد.