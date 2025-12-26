حمیدرضا حاجی‌بابایی، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استان همدان، از مسیر اجرای طرح رینگ سوم شهری همدان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حاجی‌بابایی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح گفت: رینگ سوم شهری همدان یک بحث چندین‌ساله و از آرزو‌های مردم این شهر بوده است، امروز با هماهنگی‌ها و جلسات متعددی که میان شهرداری، راه و شهرسازی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها برگزار شد و با همراهی استاندار و مدیران استانی، به یک اجماع کامل رسیدیم تا این طرح وارد مرحله اجرایی شود.

او با تشریح مسیر رینگ سوم افزود: این طرح از میدان امام حسن مجتبی در جاده ملایر آغاز می‌شود، پس از عبور از محدوده دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام‌نور، به سمت صداوسیما و جاده کرمانشاه ادامه می‌یابد و حدود ۱۳ کیلومتر طول دارد. اجرای این طرح، افزون بر کاهش چشمگیر ترافیک، بیش از ۷۸ هکتار توسعه شهری را برای همدان به همراه خواهد داشت.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رینگ سوم تنها یک طرح ترافیکی نیست، بلکه موتور محرک توسعه اقتصادی شهر همدان است؛ پروژه‌ای که باعث افزایش ارزش زمین‌ها، رونق سرمایه‌گذاری، کاهش فاصله میان مناطق مختلف شهری و افزایش رضایت عمومی خواهد شد، بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری استان‌ها نیز با اجرای این رینگ از درون شهر همدان خارج می‌شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح تصریح کرد: با توجه به جذابیت اقتصادی پروژه و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود اجرای رینگ سوم در کمتر از سه سال به پایان برسد، این پروژه ظرفیت آن را دارد که نیاز‌های ترافیکی و توسعه‌ای همدان را برای دست‌کم ۵۰ سال آینده تأمین کند.

شهردار همدان هم با اشاره به برکات مصوبه طرح جامع شهر همدان هم در این بازدید گفت: طرح جامع شهر همدان که در دو سال گذشته با همدلی مدیریتی در سطح استان و همراهی نمایندگان مجلس به تصویب رسید، مسیر توسعه شهر به‌ویژه در محور شمال‌شرق و محدوده منتهی به ایستگاه راه‌آهن را مشخص کرده است. محوری که امروز مورد بازدید قرار گرفت، از شریان‌های حیاتی پیش‌بینی‌شده در این طرح محسوب می‌شود.

سیدمسعود حسینی افزود: در توافقات انجام‌شده میان دولت و شهرداری، اراضی جدیدی به شهر همدان الحاق خواهد شد که ظرفیت مناسبی برای تأمین کاربری‌های عمومی مورد نیاز از جمله بیمارستان، پارک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی فراهم می‌کند؛ موضوعی که به دلیل کمبود زمین، یکی از چالش‌های اساسی همدان بوده است.

او با تأکید بر اثرگذاری پروژه در تاریخ مدیریت شهری تصریح کرد: رینگ سوم شهری و نیم‌رینگ شمالی، پروژه‌هایی کاملاً کاربردی و اثرگذار هستند و به اعتقاد من، این طرح سومین پروژه اثرگذار شهر همدان در طول تاریخ معاصر آن به شمار می‌رود؛ پس از میدان امام به‌عنوان یک عنصر شاخص معماری شهری و اجرای نیم‌رینگ دوم.

حسینی با اشاره به پیوست اقتصادی طرح گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رینگ سوم، پیوست اقتصادی آن است. حدود ۲۷۰ هکتار تفکیک اراضی در این محدوده پیش‌بینی شده که از محل عواید آن، تملک‌ها انجام خواهد شد، خوشبختانه اهالی روستای شرین، شورای روستا و دهیار همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و جلسات متعددی نیز با محوریت فرمانداری و همراهی معاونت عمرانی استانداری برگزار شده است.

او گفت: با تأکید استاندار و همراهی شورای اسلامی شهر، تلاش می‌کنیم این پروژه بدون اطاله زمان اجرا شود و ثمرات آن در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توسعه متوازن شهری و روان‌سازی ترافیک هرچه زودتر نمایان شود.

مجید درویشی، فرماندار همدان نیز با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: رینگ سوم شهری حاصل یک کار جمعی و هماهنگی میان دولت، شهرداری و سایر نهاد‌های اجرایی است و فرمانداری همدان با تمام ظرفیت برای رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشبرد این پروژه در کنار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.

در پایان این بازدید، مسگریان رئیس شورای اسلامی شهر همدان با قدردانی از همکاری مالکان اراضی مسیر طرح افزود: اجرای رینگ سوم شهری از مصوبات طرح جامع شهر همدان است و شورای اسلامی شهر با تمام توان از اقدامات شهرداری در این مسیر حمایت خواهد کرد تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این طرح، به‌ویژه در حوزه کاهش ترافیک، بهره‌مند شوند.