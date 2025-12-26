موسی کارگر، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس پس از تحمل سال‌ها رنج و بیماری در سن ۷۳ سالگی به فرزند شهیدش کیان کارگر پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ موسی کارگر جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس از شهرستان جویبار، پس از تحمل رنج و بیماری در سن ۷۳ سالگی به فرزند شهیدش کیان کارگر پیوست.

این جانباز در دوران هشت سال دفاع مقدس به همراه فرزندش کیان در جبهه‌ها حضور داشت و در خرداد ۱۳۶۳ فرزندش در حمله دشمن بعثی به فیض شهادت نائل آمد. در پی این حمله، موسی کارگر نیز دچار جراحات شیمیایی شد و با درجه جانبازی ۴۵ درصد زندگی خود را ادامه داد.

مردم شهرستان جویبار با حضور گسترده، پیکر این جانباز وفادار را در شهر لاریم تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپردند، تا یاد و خاطره حضور ایثارگرانه او و خانواده‌اش در دوران دفاع مقدس گرامی داشته شود.