به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیناز احمدی ووشوکار بااستعداد خوزستان، پس از کسب مدال برنز در انتخابی تیم ملی، به اردوی تیم ملی جوانان کشور دعوت شد.

وی در رقابت‌های درون اردویی، که در تاریخ ۱ دی ماه برگزار شد، در روز نخست موفق به پیروزی مقابل قهرمان وزن ۴۸_ کیلوگرم انتخابی شد و در روز دوم نیز نائب قهرمان وزن خود را شکست داد، که این امر منجر به عضویت وی در اردوی تیم ملی شد.

اردو‌های تیم ملی تحت نظر کادرفنی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به صورت چندمرحله‌ای برگزار می‌شود و هر مرحله به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.