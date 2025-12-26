به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهابادگفت: سامانه بارشی فعال از امشب وارد آذربایجان غربی شده و تا اوایل وقت روز چهارشنبه به تناوب در منطقه فعالیت خواهد داشت.

اردلان محمدپور افزود: این سامانه بارشی فعالیت خود را به صورت افزایش ابر، بارش برف و باران و وزش بادگاهاً شدید، تشکیل مه وکولاک برف درگردنه‌ها نشان خواهد داد.

وی تصریح کرد: بیشترین فعالیت این سامانه برای مرکز و جنوب استان پیش بینی شده است.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد اظهارداشت: دمای هوا هم دراین مدت به صورت نسبی بین ۶ تا ۱۰ درجه در برخی مناطق کاهش خواهد یافت.

محمدپور همچنین برلزوم آمادگی دستگاه‌های مرتبط با ستاد مدیریت بحران تأکید کرد.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: حداقل دمای هوای مهاباد امروز بین یک درجه بالای صفر و حداکثر ۴ درجه بالای صفر در نوسان بود که در مقایسه با دیروز ۳ درجه کاهش یافته است.

محمدپور اضافه کرد: امروز خوی و پلدشت با ۸ درجه بالای صفر بالاترین دما را بین شهر‌های استان داشتند و تکاب با ۹ درجه زیر صفر سردترین شهراستان بود.