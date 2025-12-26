به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: این آزمون با شرکت بیش از هزار و ۹۰۰ نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.

اصغر کشوریان افزود: وزارت راه و شهرسازی با هدف اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آزمون‌های ورود به حرفه را در ۷ رشته مصوب برگزار می‌کند.

وی گفت: شرکت کنندگان در آزمون در دو رشته معماری و طراحی بودند.

کشوریان افزود: اکنون بیش از ۶۴۰۰ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.