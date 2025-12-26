نتایج مسابقات رده بندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) یادواره ۹۰۰۰ شهید والامقام آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری روز‌های ۳ لغایت ۵ دی ماه در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز و به میزبان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

مسابقات رده بندی و فینال پنج وزن دوم صبح امروز (جمعه) برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم:

فینال: رضا مؤمنی (مازندران) ۵ – مهدی رحیمی (البرز) ۱

رده بندی:

علی قلی زادگان (تهران) ۳ – علی اصغر سلطانی (سهمیه) ۲

اهورا خاطری (سهمیه) ۴ – علی مؤمنی (سهمیه) ۶،

۷۰ کیلوگرم:

فینال: سینا خلیلی (سهمیه) ۱ – ابراهیم الهی (مازندران) ۲

رده بندی:

مرتضی قیاسی (لرستان) ۹ – اشکان مجریان (گلستان) صفر

محمدرضا باقری (سهمیه) ۳ – علی خرمدل (تهران) ۱۳،

۷۹ کیلوگرم:

فینال: عادل پناهیان ۲ (سهمیه) – مهدی یوسفی (تهران) ۴

رده بندی:

فریبرز بابایی (مازندران) ۲ – عرفان الهی (سهمیه) ۳

علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۱۰ – اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی) صفر

۹۲ کیلوگرم:

فینال: محمدمبین عظیمی (سهمیه) ۷ – ابوالفضل رحمانی (مازندران)، برنده ۷

رده بندی:

هادی شرفبیانی (کردستان) ۹ – سهیل بالی (سهمیه) صفر

جواد فتح خانی (تهران) ۴ – حسین رسولی (همدان) ۳،

۱۲۵ کیلوگرم:

فینال: محمد علی تبار (سهمیه) ۲ – مرتضی جان محمد زاده (آذربایجان شرقی) ۵

رده بندی:

سید مهدی هاشمی (مازندران) ۱۱ – سهیل پری نژاد (توابع تهران) صفر

ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۳ – سید رضا چراغی (سهمیه) صفر

