نایب رییس و سخنگوی شورای اسلامی گرمی مغان از ارتقای درجه شهرداری این شهر بعد از ۳۳ سال، از درجه ششم به هفتم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سراصلان جوادی گفت: درجه شهرداری گرمی با لحاظ تفریق بودجه، ماشین‌آلات شهرداری و افزایش جمعیت شهر گرمی به ۲۸ هزار نفر ارتقا یافته است.

وی افزود: ارتقای درجه شهرداری سبب افزایش بودجه این نهاد می‌شود، به طوری که در سال گذشته بودجه شهرداری گرمی حدود یک هزار و ۳۰ میلیارد ریال بود و امسال به علت ارتقای درجه به رقمی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

سخنگوی شورای اسلامی گرمی مغان ادامه داد: افزایش بودجه شهرداری باعث تسریع و گسترش فعالیت‌ها و خدمات عمران شهری می‌شود و شهرداری می‌تواند با توان بیشتر به خدمات شهری بپردازد.

جوادی گفت: در درجه‌بندی شهرداری‌ها بیشترین اعتبارات به درجه هفتم تعلق می‌گیرد و شهرداری گرمی به این درجه دست یافته است.

وی ادامه داد: شهرداری‌های درجه هشت توسعه یافته اطلاق می‌شوند و بودجه آنها کمتر از شهرداری درجه هفتم است.