به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در اغلب مناطق استان بویژه بخش‌های شمالغربی، شمالی، شمالشرقی، شرقی، جنوبشرقی، جنوبی، مرکزی و ارتفاعات احتمال بارش باران، رگبار و رعدو برق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیلها، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پل ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی انجام شود.