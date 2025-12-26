امام جمعه عنبرآباد گفت: فرصت‌های خداوندی برای انسان‌های مومن همچون گوهری نایاب هستند که اگر از آنها غفلت شود، ممکن است دیگر تکرار نشوند.

امنیت ملی و همبستگی مردم، کلید پیروزی در بحران‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر منصفی، امام جمعه محترم شهرستان عنبرآباد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تأکید بر اهمیت رعایت تقوا و بهره‌برداری از فرصت‌های الهی، گفت: فرصت‌های خداوندی برای انسان‌های مومن همچون گوهری نایاب هستند که اگر از آنها غفلت شود، ممکن است دیگر تکرار نشوند.

وی با اشاره به ماه رجب به عنوان ماه رحمت و مغفرت الهی، افزود: ماه رجب زمان مناسبی برای تقویت ارتباط معنوی با خداوند است و هر مؤمنی که در این ماه به عبادت و تقوی اهتمام ورزد، از رحمت‌های الهی بهره‌مند خواهد شد.

امام جمعه عنبرآباد همچنین در خصوص دلایل بی‌حالی و کسالت در عبادات اشاره کرده و گفت: بی‌حالی در عبادت، می‌تواند ناشی از گناه و دوری از مجالس علم و دین باشد. باید همگی خود را از این آفات معنوی پاک کرده و در مسیر رشد و تعالی قرار گیریم.

وی افزود: غفلت از مجالس اهل‌بیت و همراهی با اهل گناه از جمله عواملی هستند که موجب سستی در عبادات و روابط معنوی انسان‌ها می‌شوند.

حجت‌الاسلام منصفی در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت سالروز زلزله بم در ۵ دی‌ماه ۱۳۸۲ یاد جانباختگان این حادثه تلخ را گرامی داشت و برای آنها طلب مغفرت و رحمت الهی کرد.

امام جمعه عنبرآباد همچنین در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم به تأکید ایشان بر ضرورت حفظ امنیت کشور و همبستگی مردم اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت انسجام ملی و تلاش صادقانه مسئولین برای خدمت به مردم تأکید دارند. این سخنان نمایانگر درایت و حکمت رهبری انقلاب اسلامی است.

وی همچنین به مقوله تقویت شبکه تبیین در حوزه‌های مختلف مانند زن و خانواده، ایثار و شهادت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و افزود: باید همگی در راستای تبیین این مسائل و روشن‌گری جامعه به ویژه در نسل جوان، تلاش کنیم.

امام جمعه عنبرآباد همچنین به حماسه ۹ دی و نقش مردم در مقابله با فتنه‌ها اشاره کرد و گفت: حماسه ۹ دی و ۳ تیر ۴۰۴ نشان‌دهنده حضور مقتدرانه مردم ایران و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.

در بخش دیگری از سخنان خود حجت‌الاسلام منصفی به حرکت بی‌ادبانه یک شخص در شورای اداری بیرجند علیه شخصیت شهید رئیسی اشاره کرد و آن را اقدامی ناپسند و مغرضانه دانست. وی تأکید کرد: این‌گونه اقدامات که به شخصیت‌های خدوم کشور آسیب می‌زند، باید از سوی مسئولین به شدت محکوم شود.

امام جمعه در ادامه با تبریک میلاد امام جواد (علیه‌السلام)، بر لزوم شکرگزاری نعمت‌های الهی، به ویژه بارش رحمت الهی (باران)، تأکید کرد و از مسئولین خواست تا تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت مردم در این زمینه اتخاذ شود.

وی همچنین گلایه‌های مردم شهرستان در خصوص کمبود نفت در فصل سرما را به فرماندار محترم منتقل کرد و افزود: نباید سهمیه نفت خانوارهایی که به دلیل مشکلات گازکشی موفق به دریافت سوخت نشده‌اند، قطع شود.

در پایان حجت‌الاسلام منصفی از تلاش‌های نهضت سوادآموزی شهرستان تشکر کرده و از مسئولین درخواست همکاری بیشتر در جذب معلمان این نهاد را داشت.