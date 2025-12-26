معاون آموزش جهاددانشگاهی بر اهمیت اتصال آموزش به ظرفیت‌های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه این نهاد تأکید کرد و توسعه نظام‌های آموزشی نوآور، میان‌رشته‌ای و دیجیتال و حمایت از تولید محتوای باکیفیت با رعایت مالکیت فکری را از اولویت‌های معاونت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی باصولی، معاون آموزش جهاددانشگاهی در جلسه‌ای که با مدیران گروه‌ها و دبیران کارگروه‌های تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش این نهاد برگزار شد، بر اهمیت اتصال آموزش به ظرفیت‌های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه جهاددانشگاهی تأکید کرد و توسعه نظام‌های آموزشی نوآور، میان‌رشته‌ای و دیجیتال و حمایت از تولید محتوای باکیفیت با رعایت مالکیت فکری را از اولویت‌های معاونت دانست و گفت: حفظ و ارتقای جایگاه آموزش‌های مهارتی، ارتقای استاندارد‌ها و اعتباربخشی دوره‌ها و گسترش همکاری‌های آموزشی منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارد.

باصولی با قدردانی از تلاش اعضای گروه‌های آموزشی، بر ضرورت بازنگری راهبردی در سیاست‌ها، محتوا و شیوه‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه نیز تأکید کرد.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری آموزش در جهاددانشگاهی گفت: آموزش‌ها در ابتدا ماهیتی فرهنگی و ترویجی داشت، اما به‌تدریج و متناسب با تحولات اجتماعی، به سمت طراحی و اجرای دوره‌های مهارتی، مقطع‌دار و کوتاه‌مدت حرکت کرده و دامنه فعالیت‌ها توسعه یافته است.

معاون آموزش جهاددانشگاهی بر ضرورت ایجاد توازن میان آموزش‌های عمومی و تخصصی، نظارت مستمر بر محتوای دوره‌ها به‌ویژه در حوزه‌های حساس، و نقش فعال گروه‌های آموزشی در طراحی و به‌روزرسانی دوره‌ها تأکید کرد و افزود: تدوین دوره‌های متناسب با نیاز‌های جامعه، شناسایی دقیق مخاطبان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های درون‌سازمانی از اولویت‌های اصلی معاونت آموزش است.

وی تأکید کرد: نهادینه‌سازی آموزش‌های پاسخگو به نیاز‌های اجتماعی، توسعه آموزش‌های نوآور و مسئله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، محور اصلی رویکرد آموزشی جهاددانشگاهی در دوره پیش‌رو خواهد بود.

معاون آموزش جهاددانشگاهی، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند مدیران پیشین گروه‌های آموزشی، مدیران جدید گروه‌های تخصصی دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش را معرفی کر