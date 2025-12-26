پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش از فعالیت روزانه گروههای پیشگیری از بیماریهای منتقله از پشه آئدس، براساس برنامه ریزی در مناطق مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا افزود: گروههای عملیاتی مرکز بهداشت کیش در نوبت صبح و عصر در مناطق مختلف کیش فعالیت میکنند.
او افزود: بررسی زیستگاههای لاروی پشه آئدس، آموزش چهرهبهچهره به ساکنان، بررسی محیط منازل و بهسازی زیستگاهها با هدف پیشگیری از تکثیر لارو پشه آئدس، توزیع برگههای آموزشی، انجام عملیات لاروکُشی در آبهای راکد از مهمترین اقدامات روزانه گروههای عملیاتی مرکز بهداشت کیش است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بازدیدهای روزانه از طرحهای ساختمانی و اماکن شهری با هدف مقابله با پشه آئدس و پیشگیری از تکثیر پشه، بهویژه پس از بارشهای اخیر انجام میشود.
دکتر رضانیا، افزود: این اقدامات از دوسال گذشته به شکل مستمر و منظم در کیش در حال انجام است.