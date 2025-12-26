پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت همدان بر ضرورت هوشیاری و آمادگی کامل در مقابل فتنههای دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام حسن طاهری در خطبه های عبادیـسیاسی نماز جمعه این هفته همدان به تهدیدها و توطئههای دشمنان اشاره کرد و گفت: در زمانی که دشمن ساکت است، باید هوشیاری بیشتری داشت و اقدامات پیشگیرانه را جدی گرفت.
او با دعوت مردم و مسئولان به وحدت، توکل به خدا و پرهیز از ظلم و کوتاهی، افزود: ایمان و یقین عامل اصلی حفظ اخلاق و عدالت در جامعه است.
خطیب جمعه همدان با تأکید بر تقوای الهی و حفظ ایمان و باورهای دینی، مسئولان را به پاسخگویی واقعی و تلاش جدی برای رفع مشکلات مردم فراخواند.
حجت الاسلام طاهری با اشاره به مشکلات معیشتی و گرانی در جامعه، تأکید کرد: مسئولیت در نظام اسلامی، امانتی سنگین است و هر کوتاهی و قصوری در رسیدگی به امور مردم، در پیشگاه خداوند پاسخگو خواهد بود.
او در بخش دیگری از خطبهها به مناسبتهای مذهبی هفته از جمله نهم رجب، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و سالروز شهادت آیتالله شیخ حسین غفاری اشاره کرد و این ایام را گرامی داشت.
امام جمعه موقت همدان همچنین با یادآوری سالروز تأسیس و استقرار سپاه حفاظت هواپیمایی کشور، نقش این مجموعه در حفظ امنیت پروازها و آرامش مسافران را ستود و از شهدای این عرصه تجلیل کرد.
خطیب جمعه همدان با بیان نمونههایی از تربیت نسلها و نقش معلمان در شکلدهی شخصیت و باورهای دینی جامعه، تأکید کرد: ثمره یک تربیت صحیح، گاه سالها بعد در جامعه نمایان میشود و مسئولیت معلم و والدین در این مسیر بسیار سنگین و ارزشمند است.
حجت الاسلام طاهری با یادآوری سیره و شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) عدالت، صداقت و توجه به کرامت انسانی را از ویژگیهای برجسته آن حضرت برشمرد و گفت: اگر شخصیت امام علی(ع) به درستی معرفی شود، هر انسانی جذب حقیقت او خواهد شد.
خطیب جمعه همدان با توصیه مجدد خود به نمازگزاران، تصریح کرد: مراقبت از رفتار و عمل خود، باور به آموزههای دینی و رعایت تقوا، زمینهساز نجات و رشد فردی و اجتماعی است.