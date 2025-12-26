پخش زنده
امام جمعه رامسر با تأکید بر حقوق مردم در نظام اداری گفت: تکریم اربابرجوع و رعایت کرامت انسانی از وظایف قطعی مدیران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام محمود علیخانی امام جمعه شهرستان رامسر، در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تکریم اربابرجوع، حق مردم در نظام اداری و وظایف مدیران، گفت: مردم حق دارند هنگام مراجعه به ادارات با احترام و کرامت انسانی برخورد شوند و این اصل باید در رفتار مدیران و کارکنان نهادینه شود.
وی افزود: روحیه خدمتگذاری و تخصص متناسب با جایگاه مدیریتی از الزامات مسئولیتپذیری است و انتصابات باید بر اساس شایستگی صورت گیرد.
حجت الاسلام علیخانی همچنین حفظ بیتالمال، پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی و شفافیت در عملکرد را از وظایف مهم مسئولان دانست.
امام جمعه رامسر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بصیرت و تقوا اشاره کرد و گفت: تفکر در آیات قرآن، آخرتاندیشی و توجه به امدادهای غیبی الهی، نقشی مهم در افزایش بصیرت دارد.
وی همچنین نسبت به شگردهای شناختهشده جریانهای فتنهگر از جمله خونخواهیهای دروغین، بهرهبرداری ابزاری از زنان و حجاب، جنجال رسانهای و تهدید مردم هشدار داد.
حجت الاسلام علیخانی با تأکید بر عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و هماهنگی میان دستگاهها، اظهار داشت: رفتار محترمانه با اربابرجوع حتی اگر مشکلات آنها قابل حل نباشد، یک وظیفه قطعی است و مدیران باید از مشورت متخصصان و مردم برای پیشبرد امور بهره بگیرند.