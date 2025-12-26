به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، ویتینیا هافبک پرتغالی پاری‌سن‌ژرمن به عنوان بهترین بازیکن سال از دید رسانه پرتغالی اوجوگو در سال 2025 انتخاب شد. ویتینیا امسال با تیم پاریس ژرمن فاتح شش جام شد که فاتح لیگ قهرمانان اروپا، لیگ یک فرانسه و جام حذفی این کشور از مهمترین آن ها بودند. این بازیکن پیشتر نامزد دریافت جایزه توپ طلا و بهترین بازیکن سال فیفا شد و در تیم منتخب سال حضور داشت. هافبک ۲۴ساله پرتغالی تابستان ۲۰۲۲ از پورتو به پاریس رفت و قراردادش با این تیم تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد.