۳۱ پرونده قصاص در خوزستان منجر به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس توسعه شورای حل اختلاف خوزستان گفت: همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س) پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی و با هدف ترویج فرهنگ صلح و بخشش در جامعه آغاز شده است.

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: با کمک بزرگان، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران و مسئولان دستگاه قضایی، ۳۱ پرونده قصاص در استان در قالب پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی منجر به صلح و سازش شد.

وی خاطر نشان کرد: از تمامی صاحبان حق و شهروندان درخواست می‌شود در جهت گسترش صلح و سازش در پویش کرامت فاطمی و گذشت علوی مشارکت فعال داشته باشند.