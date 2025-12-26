تیم کشتی آزاد مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست رقابت‌های بزرگسالان کشور را به دست آورد و تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) به یاد ۹۰۰۰ شهید آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری، روزهای ۳ تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست را از آن خود کرد و تیم‌های تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند. این بهترین نتیجه‌ای است که تاکنون کشتی مازندران در رقابت‌های آزاد کشور به دست آورده است.

رده‌بندی تیمی به شرح زیر است:

۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز

۲- تهران ۱۰۸ امتیاز

۳- البرز ۸۲ امتیاز

۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز

۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز

۶- کردستان ۴۰ امتیاز

۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز

۸- همدان ۳۲ امتیاز

۹- لرستان ۳۰ امتیاز

۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز

در رده‌بندی انفرادی، کشتی‌گیران مازندران در چند وزن مهم به مقام نخست دست یافتند:

۵۷ کیلوگرم: علی یحیی‌پور

۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج

در سایر اوزان نیز کشتی‌گیران مازندران با نمایش توانمندی و استراتژی منسجم، موفق به کسب مدال‌های متعدد و سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شدند.

این درخشش، نشان‌دهنده جایگاه قدرتمند مازندران در کشتی آزاد کشور و استمرار موفقیت‌های این استان در عرصه‌های ملی است.