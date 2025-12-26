پخش زنده
امروز: -
تیم کشتی آزاد مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست رقابتهای بزرگسالان کشور را به دست آورد و تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور (مرحله اول انتخابی تیم ملی) به یاد ۹۰۰۰ شهید آذربایجان شرقی و گرامیداشت مربی فقید پرویز مسگری، روزهای ۳ تا ۵ دیماه ۱۴۰۴ در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز برگزار شد.
در پایان این مسابقات، تیم مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست را از آن خود کرد و تیمهای تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند. این بهترین نتیجهای است که تاکنون کشتی مازندران در رقابتهای آزاد کشور به دست آورده است.
ردهبندی تیمی به شرح زیر است:
۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز
۲- تهران ۱۰۸ امتیاز
۳- البرز ۸۲ امتیاز
۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز
۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز
۶- کردستان ۴۰ امتیاز
۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز
۸- همدان ۳۲ امتیاز
۹- لرستان ۳۰ امتیاز
۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز
در ردهبندی انفرادی، کشتیگیران مازندران در چند وزن مهم به مقام نخست دست یافتند:
۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور
۶۱ کیلوگرم: رضا مومنی
۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۸۶ کیلوگرم: علی سوادکوهی
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج
در سایر اوزان نیز کشتیگیران مازندران با نمایش توانمندی و استراتژی منسجم، موفق به کسب مدالهای متعدد و سهمیه حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شدند.
این درخشش، نشاندهنده جایگاه قدرتمند مازندران در کشتی آزاد کشور و استمرار موفقیتهای این استان در عرصههای ملی است.