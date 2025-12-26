در پی بارش برف و بروز پدیده یخبندان دمای هوای شهرستان فریدن دیشب به ۱۲ درجه زیر صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی فریدن گفت: دمای هوای شهرستان فریدن در شب گذشته به ۱۲ درجه زیرصفر رسیده و بروز پدیده یخبندان طبیعت زمستانی و یخ‌زدگی درختان در شهر دامنه را پدید آورده است.

نوروز ملکی با اشاره به هشدار سطح زرد برای هفته پیش‌رو افزود: فعالیت و موج جدید بارش‌ها از عصر روز یکشنبه ۷ دی در استان به ویژه در مناطق غربی همراه با بارش باران و برف، رگبار و رعد و برق، مه آلودگی و نوسانات دما آغازمی شود.