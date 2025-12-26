به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، فهرست برترین مربیان ملی جهان به شرح زیر معرفی شدند:

مردان:

۱- لوئیز دلافوئنته از اسپانیا - تیم ملی اسپانیا ۱۳۶ امتیاز

۲- روبرتو مارتینس از اسپانیا - تیم ملی پرتغال ۸۳

۳- لیونل اسکالونی از آرژانتین - تیم ملی آرژانتین ۵۹

۴- استال سولباکن از نروژ - تیم ملی نروژ ۴۸

۵- توماس توخل از آلمان - تیم ملی انگلیس ۴۱

دلافوئنته برای دومین سال پیاپی بهترین مربی ملی جهان شناخته شد. در تاریخ این انتخاب ویسنته دل بوسکه از اسپانیا با ۴ انتخاب رکورددار است.

زنان:

۱- سارینا ویخمان از هلند - تیم ملی انگلیس ۱۶۶ امتیاز

۲- آرتور الیاس از برزیل - تیم ملی برزیل ۶۸

۳- مونتسِرات تومه از اسپانیا - تیم ملی اسپانیا ۶۴

ویخمان برای چهارمین بار پس از سال‌های ۲۰۲۰، ۲۲، و ۲۳ انتخاب شد. در انتخاب برترین سرمربی ملی زنان، ویخمان با ۴ انتخاب رکورددار است.