۹ دی نماد بصیرت و میثاق امت با ولایت است و مردم ایران نشان دادند از بینش دقیق سیاسی و بصیرت بالایی برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی امام جمعه آبادان در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی فتنه‌هایی مانند انقلاب مخملی به دنبال براندازی بودند، اما هدایت‌های مقام معظم رهبری، بصیرت خواص و حضور آگاهانه مردم در صحنه، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرد.

او افزود: ۹ دی آزمونی بزرگ بود که مردم و خواص با بصیرت در آن نمره قبولی گرفتند، در حالی که برخی با فریب دشمن یا سکوت، مردود شدند.

امام جمعه آبادان ادامه داد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و استعمارگران باید بدانند هرچقدر فتنه‌گری کنند، ملت ایران با تاسی از رهبر معظم انقلاب، حماسه‌هایی مانند ۹ دی را تکرار کرده و توطئه‌های آنان را ناکام خواهند گذاشت.

حجت‌الاسلام غبیشاوی گفت: ۹ دی روزی است که انسجام کم‌نظیر ملت در صیانت از هویت دینی، استقلال ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی جلوه‌ای ماندگار پیدا کرد.

او همچنین با اشاره به سالروز تاسیس حفاظت هواپیمایی، با تشکر از تلاش‌های این قشر افزود: امنیت از ابعاد مختلف دارای اهمیت ویژه‌ای است، اما تا زمانی که امنیت برقرار است، کسی قدر آن را نمی‌داند.

خطیب جمعه آبادان گفت: اوایل انقلاب دشمنان برای هواپیماربایی نقشه‌های زیادی داشتند، ولی اکنون به پاس تلاش حفاظت هواپیمایی، نقشه‌های آنان نقش بر آب شده و مردم با امنیت کامل از خطوط هوایی استفاده می‌کنند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی گفت: امام خمینی (ره) دستور تشکیل نهضت سوادآموزی را دادند تا ریشه بی‌سوادی در این سرزمین برچیده شود.

او نهضت سوادآموزی را از ثمرات و برکات انقلاب اسلامی دانست و افزود: پس از انقلاب اسلامی، برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور فعالیت‌های زیادی انجام شد که در رأس آنها نهضت سوادآموزی است.