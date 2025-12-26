به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی الغدیر خرم‌آباد ،ولابتمداری ،وحدت و یکپارچگی ،آگاهی و بصیرت مردم را رمز پیروزی ملت همیشه قهرمان ایران اسلامی در برابر دشمنان دانست و افزود:در جنگ دوازده روزه توانستیم با ایمان و در سایه امام عصر(عج)، رهنمودهای داهیانه و مقتدرانه مقام معظم رهبری‌، صلابت و ایستادگی ملت غیور و قهرمان و اقتدار نیروهای نظامی ضربه سختی را به دشمن وارد کنیم و سربلند و پیروز میدان شویم.

خطیب جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه امروز دشمن با نا امید کردن مردم و پنهان کردن پیشرفتهای کشور به دنبال جنگ شناختی و ایحاد تفرقه است،افزود:جوانان بصیر و توانای این مرز و بوم با پیشرفتهای علمی از جمله پرتاب ۳ ماهواره در روزهای اخیر به فضا، همواره نقشه های دشمن را نقش برآب می کنند و این همان اوج علم و فن آوری است که پرچم اقتدار این نظام را به بلندای قله ی فتح و پیروزی رسانده است.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین از روند بی ثباتی در بازار گلایه کرد و از مسئولان خواست با برنامه ریزی درست و استفاده از نیروهای متخصص جوان و نظارت وضعیت بازار را کنترل کنند.

حجت‌الاسلام شمسی فر، ماه رجب را ماه استغفار، خود سازی و تهذیب نفس عنوان کرد و افزود:اعتکاف فرصتی برای تفکر، سازگاری معنوی و تربیت نسلی مؤمن و متعهد است و باید آثار این فرصت معنوی در زندگی اجتماعی و فردی استمرار یابد.

هفته نهضت سوادآموزی،ولادت امام جواد(ع)و واگذاری حفاظت فرودگاه به سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی از دیگر محورهای خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد بود