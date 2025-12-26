پخش زنده
بیستوششمین دوره مسابقات برنامهسازی دانشجویی با حضور ۹۰ تیم سهنفره از ۶۴ دانشگاه کشور در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید ضرابیزاده، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و مسئول برگزاری مسابقات برنامهسازی گفت: در این دوره بیش از ۲۵۰ برنامهنویس برتر کشور در قالب ۹۰ تیم سهنفره از ۶۴ دانشگاه سراسر کشور شرکت کردند.
ضرابی زاده افزود: تیم قهرمان این رقابتها بهطور مستقیم به مسابقات جهانی برنامهسازی دانشجویی که سال آینده در کشور چین برگزار میشود، اعزام خواهد شد. همچنین ۱۰ تیم برتر دیگر برای شرکت در مسابقات قهرمانی غرب آسیا در حدود دو ماه آینده آماده میشوند که از میان آنان ممکن است تیمهایی دیگر از ایران نیز موفق به حضور در رقابت جهانی شوند.
به گفته ضرابیزاده، این رقابتها در سطح علمی بسیار بالا برگزار میشود و شرکتکنندگان باید در مدت پنج ساعت، مجموعهای از مسائل سخت برنامهسازی را به بهترین شکل و در کوتاهترین زمان ممکن حل کنند.
مسئول برگزاری مسابقات برنامهسازی, محور اصلی این مسابقات را تقویت مهارتهای تیمی، افزایش توان حل مسئله و آمادهسازی دانشجویان برای ورود به صنعت و راهاندازی استارتاپها دانست.
ضرابی زاده همچنین از برگزاری دورههای آموزشی مقدماتی و پیشرفته هوش مصنوعی و برنامهسازی همزمان با مسابقات خبر داد و گفت: این آموزشها بهمنظور تقویت توان رقابتی دانشجویان ایرانی در مسابقات بینالمللی برگزار شده است.
وی به حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از برگزیدگان این رویداد اشاره کرد و افزود: منتخبان این مسابقات میتوانند در قالب طرحهای بنیاد ملی نخبگان از حمایتهای مالی و معنوی دولت برای توسعه فعالیتهای آینده خود بهرهمند شوند.