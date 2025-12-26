به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به گروه هدف ۱۰ تا ۵۰ سال تحت پوشش نهضت سوادآموزی، گفت: نرخ باسوادی در این گروه به ۹۸.۴ درصد رسیده است.

طوماری افزود: بر اساس آخرین آمار، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه سوادآموزی استان زنجان حاصل شده است که از جمله آن می‌توان به افزایش میزان باسوادی استان اشاره کرد که به بالاتر از میانگین کشوری رسیده است.

وی یکی از مهم‌ترین طرح‌های جاری سوادآموزی را طرح مدرسه‌محوری اعلام کرد و افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول بنیادین به این موضوع تأکید شده است که این رویکرد بر افزایش مشارکت خانواده‌ها، پیوند مدرسه با نهاد‌های عمومی و تربیتی و اعطای اختیارات مالی و مدیریتی به مدارس اشاره دارد.

به گفته وی، آموزش‌ها در قالب طرح مدرسه‌محوری بر اساس نیاز‌های خاص هر مدرسه و با مشارکت فعال معلمان و جامعه محلی انجام می‌شود که این امر، شناخت بهتر نیاز‌های بی‌سوادان، پایداری آموزش و بهبود کیفیت را در پی دارد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد:همچنین این رویکرد، انعطاف‌پذیری بیشتری در داخل مدارس ایجاد و به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند، زیرا افراد از تمامی محلات و مناطق مختلف از آن بهره‌مند می‌شود.

طوماری، تحول در تعریف سواد و حرکت به سمت مهارت‌آموزی را رویکرد جدید این معاونت ذکر کرد و اظهار داشت: امروزه سواد صرفا محدود به خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست بلکه تعریف نوین سواد بر محوریت تأثیرگذاری مثبت در زندگی با استفاده از آموخته‌های قبلی استوار است.

معاون سوادآموزی استان زنجان با اشاره به برگزاری دوره‌های تکمیلی در مراکز یادگیری گفت: در کنار آموزش سواد پایه، دوره‌های فرزندپروری، پیشگیری از سرطان و مهارت‌های زندگی نیز ارائه می‌شود تا افراد علاوه بر سواد، توانمندی‌های اجتماعی و خانوادگی خود را ارتقا دهند.

یکم تا هفتم دی به عنوان هفته نهضت سواد آموزی در کشور نامگذاری شده است.