به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وی گفت: خنثی کردن توطئه دشمنان و عزت و سرافرازی ملت و دولت ایران موجب شد که ۹ دی در تاریخ ثبت شود و به عنوان روزی از ایام الله گرامی داشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به فرارسیدن ایام معنوی اعتکاف گفت:افرادی که تمکن مالی دارند با مشارکت در این آیین الهی کمک‌های خود را به دفاتر برگزاری مراسم اعتکاف اهدا کنند چرا که این اقدامات اجر معنوی دارد.

نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با اشاره به رعایت اصول و انصاف در انتخابات گفت: در مباحث سیاسی کشور تمام طیف‌ها و جناح‌های سیاسی باید موازین انقلاب اسلامی را مد نظر بگیرند و همه برای پیشرفت و تعالی کشور تلاش کنند.