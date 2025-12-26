به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: سرما و یخبندان از اواسط هفته آینده در استان مستقر می‌شود و دمای برخی مناطق بسیار کاهش خواهد یافت.

سلطانی افزود: آسمان استان امروز ابری و مه آلود پیش‌بینی می‌شود که در ارتفاعات با وزش باد و بارش ضعیف و پراکنده همراه است.

وی گفت: این وضعیت در روز شنبه نیز برقرار است اما از روز یکشنبه سامانه جدید بارشی وارد استان می شود که با وزش باد و بارش باران و برف و کولاک در ارتفاعات همراه خواهد شد.

سلطانی افزود: این سامانه بارشی تا روز /سه شنبه/ هفته جاری در استان مستقر خواهد بود و بارش هایی را در سطح استان به دنبال خواهد داشت.

کارشناس مسوول اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته لولک آباد با دمای منفی ۹ درجه و چورزق طارم با دمای ۱۷ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین ایستگاههای هواشناسی استان بود.

به گفته وی، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در این مدت، منفی هفت و مثبت هفت درجه بوده است.

سلطانی افزود: دمای فعلی شهر زنجان یک درجه زیر صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییر چندانی ندارد.