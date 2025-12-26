پخش زنده
امام جمعه خرمشهر گفت: ۹ دی نقطه پایان فتنهای خطرناک علیه نظام جمهوری اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام والمسلمین عادلپور امام جمعه خرمشهر در جمع نمازگزاران در مسجد جامع با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را یومالله و نقطه پایان فتنهای خطرناک علیه نظام جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: بصیرت مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری عامل اصلی شکست توطئههای دشمنان بود.
او افزود: رهبر انقلاب تأکید دارند که این روز بزرگ تاریخی باید همواره زنده نگه داشته شود، چرا که انگیزههایی برای به فراموشی سپردن حماسه ۹ دی وجود دارد.
امام جمعه خرمشهر افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی با طراحی جنگ نرم، عملیات روانی و شناختی، تحریف افکار عمومی، ایجاد گسست اجتماعی و سوءاستفاده از غفلت برخی خواص، تلاش داشتند با رمز تقلب به فروپاشی نظام ضربه بزنند، اما با اقدامات حکیمانه رهبر معظم انقلاب و حضور آگاهانه مردم، این فتنه به شکست انجامید.
او با اشاره به تکرار فتنهها در سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ گفت: همه این حوادث با محوریت جنگ نرم دشمن شکل گرفت و در صورت نبود ولایتمداری، بصیرت عمومی و هوشیاری خواص، این فتنهها میتواند دوباره تکرار شود و به کشور، مردم و اقتصاد آسیب وارد کند؛ از این رو جهاد تبیین یک ضرورت انکارناپذیر است.
خطیب جمعه خرمشهر با اشاره به ماهیت دشمنیهای جدید، گفت: حوادث و جنگهای اخیر نشان داد دشمنی دشمن پایان ندارد و امروز به شکل جنگ ترکیبی در حوزههای نظامی، امنیتی، سیاسی، روانی، تبلیغاتی، اقتصادی و فناوری دنبال میشود.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور ترکیب مقدس ایرانی را رمز پیروزی ملت ایران دانست و افزود: این ترکیب شامل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، ولایتمداری ملت، بصیرت و انسجام مردم، نیروهای مسلح مقتدر و جوانان مؤمن، دانشمند و پرشور است که با اتکا به آن، نصرت الهی قطعی خواهد بود.
او با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب و اهمیت سنت اعتکاف، این فریضه عبادی را حرکتی مؤثر در خودسازی و جامعهپردازی دانست و از خیرین و مردم خواست با حمایت و پشتیبانی مالی و راهاندازی پویش نذر اعتکاف، زمینه حضور گستردهتر جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی را فراهم کنند.
امام جمعه خرمشهر به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا از ۲۸ آذر اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمسالار دینی است و انتخابات شوراها جلوهای از اعمال اراده مردم در اداره شهر و روستا و یکی از نقاط قوت نظام به شمار میرود.
او تأکید کرد: شناسایی، دعوت و حمایت از افراد متعهد، متخصص و توانمند برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش اساسی در آبادانی مناطق دارد و راه پیشرفت شهرها و روستاها، انتخاب درست و آگاهانه مردم است.