به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان نقده به امامت حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی امام جمعه موقت برگزار شد

امام جمعه موقت شهرستان نقده ضمن سفارش به تقوای الهی با اشاره به اختیار حقیقی عالم در دست خداوند، افزود: خداوند متعال بنده خود را آزاد آفریده و نباید در بند پست و مقام و دنیای مادی اسیر شود و با خدمت صادقانه به مردم باید به اصل عبودیت برسد، خداوند با قرار دادن امکانات در اختیار بندگانش، بندگان نباید خود را صاحب اصلی آنها بداند و این مالکیت‌ها حقیقی نبوده بلکه قراردادی است و باید با اطاعت از اوامر الهی حرکت کرد، چون تمام قدرت انسان‌ها تحت اراده خداوند تبارک و تعالی بوده و انسان‌ها با همین تفکر میتواند زندگی مادی و معنوی خود را مدیریت کنند.

حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی با اشاره به جمع آوری توشه معنوی تصریح کرد: انسان‌ها برای یک سفر ظاهری با برنامه ریزی و جمع آوری توشه حرکت میکند و با الگو گیری از همین سفر ظاهری باید به فکر آخرت خود باشیم و با تقوا و اطاعت از اوامر الهی برای جمع آوری اعمال معنوی بفکر آخرت باشیم تا بتوانیم با قلبی سالم و مطمئن به مظهر الهی برسیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ۹ دی را یوم الله دانست و این بخاطر آشکار شدن نفاق، فتنه و دشمنی برخی در این روز که باعث تحقق اراده الهی است می‌توان یوم الله دانست و این اتفاقات بار‌ها تکرار شده که با پشتیبانی مردم بسیاری از فتنه‌ها خنثی شده و آخرین این فتنه جنگ ۱۲ روزه بود که بعلت خطای محاسبات دشمن و با حضور و همبستگی مردم خنثی شد و این عامل موفقیت و نصرت ملت ایران در مکتب حسین ابن علی (ع) است که مردم ما با فرهنگ ایثار و شهادت ایستاده‌اند و تمامی نقشه‌های دشمنان را خنثی و آنها را وادار به تسلیم نموده است.