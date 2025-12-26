فرهنگ ایثار و شهادت دشمن را به زانوی تسلیم در آورده است
امام جمعه موقت شهرستان نقده گفت:فرهنگ ایثار و شهادت دشمن را به زانوی تسلیم در آورده است.
امام جمعه موقت شهرستان نقده ضمن سفارش به تقوای الهی با اشاره به اختیار حقیقی عالم در دست خداوند، افزود: خداوند متعال بنده خود را آزاد آفریده و نباید در بند پست و مقام و دنیای مادی اسیر شود و با خدمت صادقانه به مردم باید به اصل عبودیت برسد، خداوند با قرار دادن امکانات در اختیار بندگانش، بندگان نباید خود را صاحب اصلی آنها بداند و این مالکیتها حقیقی نبوده بلکه قراردادی است و باید با اطاعت از اوامر الهی حرکت کرد، چون تمام قدرت انسانها تحت اراده خداوند تبارک و تعالی بوده و انسانها با همین تفکر میتواند زندگی مادی و معنوی خود را مدیریت کنند.
حجت الاسلام شیخ کاظم ابراهیمی با اشاره به جمع آوری توشه معنوی تصریح کرد: انسانها برای یک سفر ظاهری با برنامه ریزی و جمع آوری توشه حرکت میکند و با الگو گیری از همین سفر ظاهری باید به فکر آخرت خود باشیم و با تقوا و اطاعت از اوامر الهی برای جمع آوری اعمال معنوی بفکر آخرت باشیم تا بتوانیم با قلبی سالم و مطمئن به مظهر الهی برسیم.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ۹ دی را یوم الله دانست و این بخاطر آشکار شدن نفاق، فتنه و دشمنی برخی در این روز که باعث تحقق اراده الهی است میتوان یوم الله دانست و این اتفاقات بارها تکرار شده که با پشتیبانی مردم بسیاری از فتنهها خنثی شده و آخرین این فتنه جنگ ۱۲ روزه بود که بعلت خطای محاسبات دشمن و با حضور و همبستگی مردم خنثی شد و این عامل موفقیت و نصرت ملت ایران در مکتب حسین ابن علی (ع) است که مردم ما با فرهنگ ایثار و شهادت ایستادهاند و تمامی نقشههای دشمنان را خنثی و آنها را وادار به تسلیم نموده است.