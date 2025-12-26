به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: آزمون ورود به حرفه ساختمان در استان با شرکت یک هزار و ۱۶۵ نفر در ۲۲ رشته صلاحیت شامل مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی برگزار شد.

ذبیحیان افزود:۲۰ درصد شرکت‌کنندگان در این دوره از آزمون را بانوان و ۸۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای برگزاری منظم و شفاف آزمون‌های حرفه‌ای و رعایت تمامی دستورالعمل‌های ملی و استاندارد‌های کیفیت در فرآیند آزمون اهتمام جدی دارد.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: آزمون ورود به حرفه ساختمان همزمان با سراسر کشور در دانشگاه زنجان در روز‌های چهارم و پنجم دی سال جاری در دانشگاه زنجان با استقبال شرکت کنندگان برگزار شد.

وی گفت: طی سال گذشته با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان برای ۲ هزار و ۸۱۱ نفر پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی مهندسی، کاردانی و معماران تجربی صادر، تمدید و یا ارتقا داده شده است.

ذبیجیان با بیان اینکه این پروانه‌ها شامل ۱۶ نوع مجوز در حوزه ساختمان است، اظهار کرد: زمینه اشتغال جدید برای ۲۱۹ نفر از مهندسان در سال ۱۴۰۳ با صدور پروانه اشتغال فراهم شد.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، خاطر نشان کرد: صدور پروانه‌های اشتغال در زمینه و صلاحیت‌های مختلف در ۱۸ عنوان صورت می‌گیرد و پروانه شخص حقیقی در هفت رشته ساختمانی شامل عمران، معماری، مکانیک، برق، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری و در صلاحیت‌های نظارت، طراحی، محاسبه و اجرا صادر می‌شود.