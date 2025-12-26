پخش زنده
امروز: -
آیت الله حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه قم گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم لایحه بودجه را با دقت بررسی کنند و برای افزایش رضایتمندی مردم به رفع مشکل معیشتی و گرانی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با بیان اینکه یکی از مسائل مهم لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه داده رفع مشکلات معیشتی است گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم لایحه بودجه را با دقت بررسی کنند و برای افزایش رضایتمندی مردم به رفع مشکل معیشتی و گرانی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی توجه کنند.
خطیب جمعه قم با بیان اینکه قیمت کالاها روز به روز به طور سرسام آوری بالا میرود و ظاهرا کسی هم نیست تا جلوی این افزایش قیمتها را بگیرد افزود: امیدواریم تلاش صادقانه مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی به نتیجه مطلوبی برسد.
وی خطاب به مسئولان افزود: باید به جای امید به بیگانگان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید و در ارتباط با استفاده از توان داخلی، سخت گیری نکنید و از آن طرف نیز راههای نفوذ فساد را باز نگذارید.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به تلاش دوباره آمریکا و سه کشور اروپایی در نشست شورای امنیت با هدف جلوگیری از بهفراموشی سپرده شدن موضوع اسنپبک گفت: خوشبختانه این تلاشها به نتیجه نرسید و ناکام ماند و امیدواریم با پیگیری مجدانه مسئولان و عزت و وحدت ملت ایران، دشمنان نتوانند دوباره توطئه جدیدی را آغاز کنند.
امام جمعه قم با اشاره به فشارهای آمریکا بر ونزوئلا افزود: مردم ونزوئلا در مقابل آمریکا ایستادهاند و به فضل الهی پیروزی با ملتهای مظلوم است.
وی با اشاره به نقض مکرر آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و کشتار مردم بی دفاع غزه از انعقاد قرارداد گازی دولت مصر با این رژیم جنایتکار انتقاد کرد و گفت: انعقاد این قرار داد، موتور جنگی رژیم صهیونیستی را تقویت میکند تا این رژیم به مسلمان کشی و تجاوزات خود ادامه دهد.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به حادثه نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۹ دی سال ۱۳۸۸، کوبنده و دشمن شکن بود و تمام توطئههای دشمن را خنثی کرد.
خطیب جمعه قم با تبریک ولادت حضرت امام جواد (علیه السلام) افزود: آن حضرت در حدیثی میفرمایند اگر افراد جاهل سکوت کنند اختلافی بین مردم پیش نمیآید.
وی گفت: متاسفانه افراد جاهل نسبت به مسائلی که از آن اطلاعی ندارند اظهار نظر میکنند، نسبت به امام معصوم اظهار نظر میکنند و بعضی از اختلافات جامعه به خاطر عدم سکوت افراد جاهل است.
آیت الله حسینی بوشهری با گرامیداشت سالروز ارتحال آیت الله مصباح یزدی در ۱۲ دی ماه گفت: این عالم ربانی، آبرو و هر آنچه در توان داشت فدای انقلاب و اسلام کرد.
امام جمعه قم همچنین با گرامیداشت هفتم دی سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) گفت: مردم و مسئولان نباید اجازه دهند که حتی یک کودک از نعمت آموزش در جامعه محروم باشد.