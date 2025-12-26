پخش زنده
امروز: -
یم فوتبال استقلال خوزستان موفق شد در رقابتهای لیگ برتر مقابل ذوبآهن به برتری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته پایانی نیمه فصل اول رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و ذوبآهن اصفهان در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف هم رفتند.
در این یازی، آبی پوشان خوزستانی توانستند با نتیجه دو بر صفر حریف اصفهانی خود را شکست دهد و با ۱۶ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.
همچنین از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز نیز فولاد خوزستان در ورزشگاه پارس شیراز میهمان فجر سپاسی است.