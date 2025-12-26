پخش زنده
نعمت بزرگ انقلاب و نظام الهی مورد تایید امام زمان (عج) است و این نعمت بزرگ و بصیرت مردم را باید شکر گذاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه شهر سجزی در خطبههای نماز جمعه این شهر سجزی با انتقاد از گرانیها گفت: سزاوار نیست این مردم همیشه در صحنه این همه گرانیها را تحمل کنند.
حجت الاسلام مرتضی فیروزی با اشاره به آلودگی هوای شهر سجزی افزود: سزاوار نیست مردم این همه آلودگیها را تحمل کنند آلودگیهایی که بخاطر چند کارخانه یا وجود زبالهها یی که در این منطقه وارد میشود و یا گاهی برداشتهای غیر اصولی خاک که در این منطقه اتفاق میافتد به وجود میآید.
وی گفت: همت و تلاش مسئولان در بر طرف کردن این دغدغهها مخصوصا دغدعههای اقتصادی و معیشتی و فرهنگی شکر عملی است و میطلبد که بیشتر همت کنند تا هم مدیون امام وشهدا نباشیم هم دشمنان نا امیدتر شوند.