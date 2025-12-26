پخش زنده
ناپایداری اقتصاد محتوا در سکوهای خارجی، به تازگی گلایه برخی کاربران تولیدکننده محتوا را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجرای کامل سند تسهیم درآمد محتوا در گروی اختصاص منابع مالی سند تسهیم درآمد محتوا به بخش خصوصی تولید محتوای دیجیتال است. عضو هیئت مدیره اتحادیه نشر و تولید محتوا در فضای مجازی با اعلام این خبر گفته با سیاست گذاری و حمایت مالی از تولیدکنندگان محتوای فارسی میتوان زمینه را برای رشد کیفیت سکوهای داخلی افزایش داد. فاطمه شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد: