به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجرای کامل سند تسهیم درآمد محتوا در گروی اختصاص منابع مالی سند تسهیم درآمد محتوا به بخش خصوصی تولید محتوای دیجیتال است. عضو هیئت مدیره اتحادیه نشر و تولید محتوا در فضای مجازی با اعلام این خبر گفته با سیاست گذاری و حمایت مالی از تولیدکنندگان محتوای فارسی می‌توان زمینه را برای رشد کیفیت سکو‌های داخلی افزایش داد. فاطمه شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد: