به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به وجود ۶ منطقه حفاظت شده و ۱۴ منطقه شکار ممنوع در استان همدان، گفت: ۳۰۹ گونه جانوری شامل ۱۸۷ گونه پرنده، ۵۴ گونه خزنده، ۳۲ گونه پستاندار، ۲۴ گونه ماهی و ۴ گونه دوزیست در این مناطق زندگی می‌کنند و سالانه ۲ نوبت سرشماری تابستانه و زمستانه در این مناطق اجرا می‌شود.

شهرام احمدی، شاخص‌ترین گونه‌های جانوری استان همدان را کل، بز، میش و قوچ ارمنی «نماد گونه‌های جانوری استان همدان» و شاخص‌ترین گونه گیاهی استان را پونه مفرا برشمرد و افزود: ۱۰ گروه ۴ نفره شامل محیط بانان، کارشناسان، فعالان زیست محیطی، دانشگاهی و اصحاب رسانه از اواخر آذر تا اواسط دی در سرشماری زمستانه حضور دارند.

او تأکید کرد: برای سرشماری وحوش مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان همدان از روش‌های سنتی یا پیمایش و مشاهده پیاده افراد و روش‌های نوین هوایی یا هلی شات و نصب دوربین‌های مداربسته در مناطق مختلف استفاده و نتایج این ۲ روش برای برآورد دقیق آمار با یکدیگر تلفیق می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تصریح کرد: سرشماری وحوش با هدف بررسی وضعیت امنیت زیستگاه ها، ترکیب جمعیتی و سنی وحوش شاخص هر منطقه اجرا می‌شود تا برای تقویت این زیستگاه ها، برنامه ریزی شود.

شهرام احمدی، مهاجرت بین وحوش مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و آزاد استان و استان‌های همسایه را برای پیشگیری از هم خونی و درون آمیزی این جانوران امری طبیعی دانست.