امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز گفت: مسئولان باید در برابر تورم و گرانی پاسخگوی مردم باشند و اقدامات لازم را برای بهبود شرایط معیشتی مردم انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیتالله لطفالله دژکام با اشاره به اینکه دشمنان از مشکلات اقتصادی مردم خوشحال میشوند گفت: لازم است دولت، مجلس، قوه قضائیه و مردم در کنار یکدیگر مسئولیتهای خود را بهدرستی انجام دهند.
وی با اشاره به تورم، بودجه و اوراق قرضه، بر ضرورت شفافیت مالی، پاسخگویی و مدیریت صحیح منابع تاکید کرد و افزود: تنها گلایه و مطالبه عمومی کفایت نمیکند و جامعه باید در کنار مسئولان، پیگیری مؤثر داشته باشد تا شرایط معیشتی مردم بهبود یابد.
وی به مناسبتهای پیش رو هم اشاره کرد و ادامه داد: آغاز ایام اعتکاف در ماه رجب فرصتی تربیتی و معنوی شبیه حال و هوای حج برای جوانان و نوجوانان فراهم میکند و حضور مربیان و فضلای جوان در کنار معتکفان، موجب ارتقای کیفیت این عبادت ارزشمند خواهد شد.
آیتالله دژکام همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) از همه هیئت ها، موکب داران و عزاداران خواست سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی (ع) با حضور فعال و معنوی در حرم مطهر، شأن این مناسبت را پاس دارند.