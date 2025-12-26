پخش زنده
امام جمعه موقت زنجان: جنگ ۱۲ روزه، نمونه مدیریت راهبردی رهبری در تأمین امنیت ملی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امام جمعه موقت زنجان در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان، با اشاره به حضور مؤثر مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی با پشتوانه مردم، بهویژه مستضعفان و اقشار پایین جامعه به پیروزی رسید و این پشتوانه مردمی در مناسبتهای تاریخی همچون نهم دیماه بهخوبی تجلی یافته است.
حجتالاسلام سلطانی با بیان اینکه امنیت در ابعاد مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی و اجتماعی نعمتی بنیادین بهشمار میرود، افزود: تحقق رشد و پیشرفت در سایر حوزهها بدون برخورداری از امنیت امکانپذیر نیست.
وی گفت: فرزندان گمنام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در تأمین امنیت دفاعی و ایجاد بازدارندگی دارند و تلاشهای آنان همواره ضامن آرامش و اقتدار کشور بوده است.
امام جمعه موقت زنجان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ تحمیلی نمونهای روشن از مدیریت هوشمندانه، مدبرانه و راهبردی رهبر معظم انقلاب در تأمین امنیت ملی بود..
حجتالاسلام سلطانی با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود در کشور، گفت: هرچند مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد وجود دارد، اما گرانی و افزایش هزینههای معیشتی، زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده و این مشکلات با شیب صعودی همراه است.
وی با تأکید بر اینکه ائمه جمعه بهعنوان سخنگو و واسطهای میان مردم و مسئولان، وظیفه بیان مشکلات اقتصادی مردم را دارند، افزود: مسئولان باید با شجاعت، عقلانیت و مسئولیتپذیری، به مسائل ملموس مردم رسیدگی کرده و درباره آنها بهصورت شفاف و صادقانه توضیح دهند.
خطیب نماز جمعه زنجان اعتماد مردم به مسئولان و نظام را عاملی اساسی برای پایداری و پیشرفت کشور دانست و گفت: دشمنان از مشکلات و ناتوانیهای موجود سوءاستفاده میکنند، از اینرو باید با هوشیاری، عقلانیت و تدبیر به مسائل داخلی پرداخت.
امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر دستاوردهای اخیر کشور در حوزههای علمی و دفاعی، اظهار کرد: پیشرفتهای ایران در عرصههایی همچون فناوری نانو، صنایع موشکی و پرتاب ماهواره، نمادی از عزت ملی و اقتدار علمی کشور است که شایسته تقدیر است.
حجت الاسلام سلطانی همچنین به سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیما در دهه ۶۰ به فرمان امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: تأسیس این نهاد اقدامی پیشگیرانه و آیندهنگرانه برای حفظ امنیت حملونقل هوایی کشور در برابر تهدیدات تروریستی و ناامنیها بوده است.