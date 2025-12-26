پخش زنده
آمریکا و رژیم صهیونیستی و جریانهای تفرقهافکن آنان در برابر وحدت اسلامی شکست خوردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبههای نماز در جمع نمازگزاران در مصلی بقیهالاعظم این شهر با تأکید بر ایستادگی ایران اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امروز ایران مستقل و مقتدر با توکل بر خدا و رهبری انقلاب در مقابل غرب و آمریکای روبهزوال ایستاده و هرگز کوتاه نمیآید.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه ملت ایران در یومالله نهم دی بر فتنه آمریکاییصهیونی پیروز شد افزود: امروز ایران اسلامی مستقل بدون آنکه زیر بار زور برود یا اینکه ستمی روا بدارد با رهبری حکیم و فرزانه انقلاب و همراهی مردم غیور در مقابل غرب و به ویژه آمریکای رو به زوال و به بنبست رسیده ایستاده است و به مسیر خود ادامه میدهد.
نماینده ولیفقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با گرامیداشت سالروز نهم دی، این روز را نماد بصیرت ملت ایران و تجدید میثاق با ولایت دانست و گفت: در جریان فتنه ۸۸، دشمنان با سوءاستفاده از اختلافات داخلی به دنبال ضربه زدن به نظام بودند، اما مردم با بصیرت و حضور بهموقع، این توطئه را خنثی کردند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند دانست و بر بهرهگیری از دعاها، اذکار و روزهداری این ماه تأکید کرد.
خطیب نماز جمعه کاشان با تأکید بر اهمیت تقوا و پرهیزکاری اعتکاف، اعتکاف را فرصتی برای نزدیک شدن به خدا و تجربه حال و هوای حج دانست و گفت: آغاز ایام اعتکاف در ماه رجب فرصتی تربیتی و معنوی شبیه حال و هوای حج برای جوانان و نوجوانان فراهم میکند.