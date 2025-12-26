به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی نماینده ولی فقیه در استان کرمان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بر ضرورت برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران در شرایط اقتصادی و نقش مشارکت مردم در نظارت بر بازار تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: باید با سوءاستفاده‌گرانی که در این گرانی‌ها و شرایط اقتصادی به مردم آسیب می‌رسانند برخورد قاطع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی با بیان این مطلب در خطبه‌های نماز جمعه کرمان افزود: راه حل عبور از گرانی‌ها مشارکت مردم با مسئولان در گذر از این دوره و پیچ تاریخی است.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: مردم نیز می‌توانند در بخش نظارت به دستگاه‌هایی که کنترل بازار را بر عهده دارند کمک کنند و با رعایت الگوی مصرف و همچنین کمک به قشر آسیب‌پذیر از طریق کمک‌های مومنانه به یاری یکدیگر بشتابند.

وی همچنین ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام هادی(ع)، سالروز تشکیل یگان حفاظت پرواز سپاه پاسداران به دستور امام، سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، روز ثبت احوال و سالروز ابلاغ پیام امام رحمت‌الله علیه به گورباچف، روز ۹ دی روز میثاق امت با ولایت را گرامی داشت و گفت در سال ۸۸ فتنه بزرگی برای کشور توسط دشمن طراحی شده بود اما ملت بصیر ایران این فتنه پیچیده را که به دنبال انحراف افکار مردم از مسائل انقلاب و اسلام بود، با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب دفع کرد.

امام جمعه کرمان تأکید کرد: فتنه‌ها تمام نشده‌اند و فتنه‌ای بزرگتر از فتنه سال ۸۸ در جنگ ۱۲ روزه رخ داد.

وی خاطرنشان کرد؛ در جنگ ۱۲ روزه دشمن هم در بخش جنگ نرم و هم در بخش جنگ سخت ۲ دهه برنامه‌ریزی و هزینه کرده بود و با کمک همه کشورهای غربی که رژیم صهیونیستی را پیش کرده بودند، به دنبال غفلت مردم به ویژه خواص بود اما در نهایت با وحدت و همدلی و انسجام ملی که در کشورمان رقم خورد نه تنها دشمن شکست سختی را متحمل شد بلکه این جنگ شکاف‌های درون کشور را نیز ترمیم کرد.

امام جمعه کرمان در پایان از همگان خواست کارهای خود را با نام، یاد و به نیت رضای خداوند انجام دهند و آن را به معنای تقوا دانست.

