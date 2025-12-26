بر اثر انفجار بمب داخل مسجد امام علی بن ابی طالب (ع) در محله وادی الذهب در حمص سوریه ۵ نفر شهید و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ برخی منابع محلی در سوریه از یک انفجار تروریستی داخل مسجد جامع امام علی در محله وادی الذهب در شهر حمص خبر داد. اطلاعات اولیه حاکی از وقوع یک عملیات انتحاری در حین برگزاری نماز جمعه است.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است یک انتحاری با بستن کمربندی انفجاری، به منفجر کردن خود در مسجد اقدام کرد. نیرو‌های امنیتی جولانی محل انفجار در محله وادی الذهب در حمص سوریه را محاصره کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه خبرگزاری سانا در این انفجار ۵ نفر شهید و ۲۱ نفر زخمی شدند.

مقامات محلی اعلام کردند انفجار حمص احتمالا ناشی از یک حمله انتحاری یا مواد منفجره کارگذاری شده در مسجد است.